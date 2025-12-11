SUPER EIGHTの村上信五（43）が11日、大阪・東大阪市の近畿大東大阪キャンパスで講演会「芸能活動を超えて広がる、セルフプロデュースとビジネスデザイン」を開催した。ノウタス高槻農園株式会社の取締役や、自身も会社社長を務める村上にとって初の大学での講義。近大側が村上の幅広い活動に興味を示し、実現した。紺のジャケット姿で学生460人の前に登場すると、まずは黒板に名前を書き自己紹介。真剣なまなざしを向ける学生に「