元HKT48でタレントの松本日向（25）が11日までにインスタグラムを更新。写真集のオフショットを公開した。松本は、誕生日の今月11日に、写真集「ちょうどいい。」を発売。「たくさん盛り上げて行きましょうオフショットもたくさん載せていくよ〜！！！！」と、ベッドの上でグレーのランジェリーショットをアップした。ファンからは「スタイルいい、ドキドキ」「かわいってばよ」「マジで艶やかな女性になってきてる」「めちゃく