東京では、この1か月まとまった雨が降らず空気はカラカラ。ほかの地域でも乾燥続きで、加湿器メーカーでは出荷量が去年の1.5倍に増えているということです。【写真で見る】水分不足で割れてしまった大根7日連続で乾燥注意報きょうの東京、街行く人のカバンから出てきたのは…20代「手がカサカサしてきている。（ハンドクリームを）一応持ち歩いて、こまめに塗っている。（1日）5、6回は塗っていると思う」この1か月、まとまった雨