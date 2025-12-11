伊勢原市の火災現場伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（４０４メートル）の中腹付近で９日に発生した山林火災は１１日、県から災害派遣要請を受けた自衛隊や、消防のヘリコプターが出動し、上空と地上から消火活動に当たった。山林には熱源が残っており、この日は鎮圧に至らなかったことから１２日も消火活動を続ける。伊勢原市消防本部などによると、けが人と建物の被害は確認されていないが、焼失面積などが分かっていないと