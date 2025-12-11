元SKE48須田亜香里（34）の「2026カレンダー」（17日発売、講談社）の表紙カットが11日、公開された。ロケ地に選んだのはベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市ホイアンで撮影。公開された表紙カットは、異国のゆったりとした空気に包まれて、柔らかなを浮かべる須田の水色タンクトップ姿は、リラックス感あふれる1枚だ。「人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅