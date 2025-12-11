¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï£±£±Æü¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç³«¤«¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯ÅÙÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä²ó¤ê¤ÇË¬¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¿¤Á¤È¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¸øÌÀÅÞ¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Æ»²µÄ±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÌÌÚ»á¤ÏËÁÆ¬¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ë»¿À®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Îº£Æü¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤È¡Ë£³ÅÞ¹ç°Õ