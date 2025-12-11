ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ・村上信五が１１日、大阪・東大阪市の近畿大で同大学生を対象にした講演会に登壇。「芸能活動を超えて広がる、セルフプロデュースとビジネスデザイン」と銘打ち、自身初の大学での講義で若者のハートをわしづかみにした。質疑応答で「おき」と名乗る女子学生を指名すると「まずご結婚、ホントにおめでとうございます」と祝福され、４６０人の学生が一斉に拍手。１０月１４日に一般女性との結婚を発表し