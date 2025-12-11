◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１０日、カナダ・ケロウナ）女子のプレーオフ（ＰＯ）で日本代表のフォルティウスがノルウェーとの接戦を６―５で制し、日本女子として１９９８年長野大会から８大会連続の五輪出場を決めた。５―５で迎えた最終第１０エンド（Ｅ）に１点追加で熱戦を勝ち抜いた。スキップ吉村紗也香（３３）は自身５度目の挑戦で、初の五輪切符をつかんだ。日本勢の団体競技では、アイスホッ