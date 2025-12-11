斬新ハニカムグリル×新たな「実用的インテリア」採用！トヨタのドイツ法人は2025年12月2日、コンパクトSUV「カローラクロス」の大幅改良モデルを発表しました。市場投入から約3年を経て行われたアップデートでは、一体何が変わったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「新型コンパクトSUV」です！（30枚以上）エクステリアは、フロントにハニカム状（六角形のハチの巣状）の斬新なグリルが採用され、デザイン性を