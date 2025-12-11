私はアンナ。23歳で幼馴染の旦那と結婚しました。義母は幼い私にとても優しくしてくれた記憶があります。けれど結婚が正式に決まって私が「よそのお嬢さん」から「身内」になると、優しかった義母の態度は変わりました。義父も旦那も、義母が抱える病気を理由に何でも言うことをかなえてあげようとします。娘を出産した後、私は義母に嫌悪感すら抱くようになりました。そんなある日、義母は「娘が結婚するからご祝儀を30万円出して