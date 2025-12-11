全国高校ラグビーで7度全国制覇を果たした強豪、東福岡で11日、17年遅れの「卒業式」が行われた。2007年度に同校が初めて花園で優勝した年のレギュラーで大会直前に事故で亡くなった廣木淳さん（享年18）の高校卒業が認定され同校で特別卒業証書の授与式が行われた。式に出席し証書を受けたのは母ますみさん。「先生方のおかげで今日の日を迎えられてありがたいです。『証書をもらったよ。よかったね』と心の中で言いました」