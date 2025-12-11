巨人の井上温大投手（２４）と山瀬慎之助捕手（２４）が１１日、東京都内の「アパホテル＆リゾート」（東京ベイ潮見）でファンミーティングを開催。トークショーでは、同級生コンビの軽快なトークでファン約１２０人をわかせた。同イベントで、井上＆山瀬コンビで登壇するのは初めて。この人選について山瀬は「仲がいいからだと思います」とする一方で、井上は「（仲は）まあまあです」と返し、早々にツンデレっぷりを発揮した