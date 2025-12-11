【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの風早 巽「世界の片隅から君へ」がフルサイズで配信開始された。切なく繊細なミドルバラードに乞うご期待！●配信情報 あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-風早 巽「世界の片隅から君へ」作詞：こだま さおり作曲 / 編曲：Aira (Dream Monster)＜収録内