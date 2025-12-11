ロンドンでは、スイスフラン買いが優勢となっている。シュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁が「マイナス金利へのハードルは高くなっている」と述べ、マイナス金利の導入に慎重な姿勢を示したことを受け、スイスフランが買われている。ドルスイスは11月18日以来の安値水準となる0.7963付近まで一時下落、スイス円は11月20日以来の高値水準となる195.66付近まで一時上昇した。 USD/CHF0.7968USD/JPY195.56