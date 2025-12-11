22:30 米新規失業保険申請件数（11/30 - 12/06） 予想21.9万件前回19.1万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（11/23 - 11/29） 予想194.2万件前回193.9万件（継続受給者数) 米貿易収支（9月） 予想-632.0億ドル前回-596.0億ドル（貿易収支) カナダ国際商品貿易（9月） 予想N/A前回-63.2億カナダドル（国際商品貿易) 12日 00:00 米卸売在庫（確報値）（9月） 予想0.1%