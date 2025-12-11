お笑い芸人・おばたのお兄さん（３７）が２歳長男と初めてテレビ出演した様子を報告した。おばたのお兄さんは１１日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。「親子テレビデビュー！息子は人見知り日本代表！？」のタイトルで、絵文字を交えながら「明日１２月９日、息子と親子でテレビデビューします」と報告。ＴＢＳ系「プチブランチ」（月〜木曜・午前９時５５分）の“保育士てぃ先生”のコーナーに出演したことを伝え「