派遣型のアルバイトを集めた求人サイト「エンバイト」が、サイト利用者を対象に「物価高と働き方」に関するアンケートを実施し、１３５３人得たから回答結果を１１日に発表した。現在アルバイト・パート探しをしている人に対する「家計への”物価高”の影響を感じますか？」と問いには、９７％が「感じる」と回答（とても感じる８４％、少し感じる１３％）。年代が高くなるほど「感じる」と回答した人の割合が増えた（１０代８