中央経済工作会議で重要演説を行う習近平氏。（北京＝新華社記者／燕雁）【新華社北京12月11日】中国北京市で10、11両日、中央経済工作会議が開かれた。習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席が出席し、重要演説を行った。共産党中央政治局常務委員の李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李