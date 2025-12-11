■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に疲れ果てていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、絶対に夫にだけは知られまいと胸の内で誓う。父親としての姿だけは立派な夫を嫌いになりきれない自分に妻は戸惑っていた。加えて夫は家計の細部まで干渉し、息子の習いごとの値上げを伝えると、妻のお小遣いを減らして補填すると一方的に決め、「お茶会なんて生産性がない」と楽しみまで否定する。反論すると、夫は飲み