前の話を読む。愚痴を聞いてくれる同僚から「結婚する」と言われるも祝福すらしない横田。そればかりか悪だくみを思い付く。佐野はかつての後輩、杉本に再会。杉本はサトコから託された手紙を佐野に渡すのだった。■手紙の内容は…■懲りない夫！■いつもは寝ているのに…■妻の態度にたじろぐ夫サトコからの手紙を受け取った佐野は、帰宅して落ち着いてから開封しました。手紙の内容は、サトコからの謝罪。言い訳は一切せず、ただ