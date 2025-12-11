©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会 「ソロパートは、高坂麗奈に担当してもらう」 オーディションの結果、トランペット担当の3年生・香織（CV：芽原実里）を差し置いて、1年生の麗奈（CV：安済知佳）がソロを吹くことになった。 オーディションである以上、年功序列ではなく上手い人が優先されることは当然。誰もがわかっていることだけれど、誰もが受け入れられるという訳ではなくて--。 ©