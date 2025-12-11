お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今日の社長と社長夫人」と書き出し、妻でタレントの江口ともみ（57）とのクリスマス感あふれるオフショットを披露した。【写真】「絵になりますね」クリスマス感あふれる夫婦ショットを披露したつまみ枝豆※2枚目「孫のような可愛い女の子に撮ってもらった今日の社長 20歳の子が私のInstagram『今日の社長』を見てま〜す!