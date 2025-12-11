国会が会期末に迫るなか、最大の焦点となっている「衆議院の議員定数削減」法案。与野党の攻防は激しさを増し、成立は困難な状況になっています。一体、何が起きているのでしょうか。【写真で見る】「やるんだったら12月中」と話す維新・吉村代表議員定数削減法案国会渋滞で成立困難に高柳光希キャスター：今の臨時国会の会期末は12月17日となっています。定数削減法案が提出された12月5日から1週間が経過していますが、未だに審