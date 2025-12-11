【UEFAチャンピオンズリーグ】カラバフ 2−4 アヤックス（日本時間12月11日／トフィク・バフラモフ・スタジアム）【映像】「中途半端な対応」でシュートを許した瞬間 アヤックスに所属する日本代表DFの板倉滉が失点に絡んだ。ロングボールの処理に対して、ファンからはさまざまな声が上がっている。アヤックスは日本時間12月11日、UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第6節でカラバフと対戦。板倉はアンカーとして