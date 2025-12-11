「じゃらん人気温泉地ランキング2026」が発表されました。「おすすめしたい穴場温泉地ランキング」など3部門で、秋田県仙北市の乳頭温泉郷が1位になりました。今回で20回目の実施となった「じゃらん人気温泉地ランキング」。今回は、旅行サイト「じゃらんnet」の会員1万2,595人を対象に、9月にインターネット上でアンケートを実施しました。全国334の温泉地が対象で、県内は、秋田八幡平温泉郷、男鹿温泉郷、小安峡温