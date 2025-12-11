（台北中央社）行政院院会（閣議）は11日、生殖補助技術に関連する「人工生殖法」改正案を決定した。生殖補助技術の適用対象に、台湾に戸籍を置き長期居住する18歳以上の未婚女性と女性同士の同性婚配偶者を新たに加えた。議論を呼んでいた代理母制度については盛り込まれなかった。現行では不妊症夫婦のみを適用対象としてきた。今回の改正は女性の生殖に関する自己決定権の尊重を基本理念とし、未婚や同性婚の女性にも平等に家庭