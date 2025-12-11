■危険運転致死傷罪の「曖昧さ」解消へ 【写真を見る】その運転は”危険”か”過失”か女子中学生意識不明事故で浮き彫りになった「危険運転」の曖昧さ国が具体的な数値を示し法改正へ（山形） その運転は”危険”か”過失”か。 長らく要件が曖昧だと指摘されてきた危険運転致死傷罪について、12月9日の政府の法制審議会で、飲酒量と速度超過の具体的な数値を盛り込んだ「試案」が示されました。 この法改正の議論の背景