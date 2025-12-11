2025年12月2日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、新春限定の和風デザインの詰め合わせなど、年末年始のご挨拶や帰省の手土産におすすめの商品が期間・数量限定で販売されています。 画像：株式会社ロイズコンフェクト おせち料理を詰めるお重のような二段に重なる箱に、『チョコレートウエハース』や『ピスタチオクランチチョコレート』、『クッキーズ』など、人気商品を詰め合わせた『ロ