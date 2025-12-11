道は１２月１２日の道議会に、２９億２０００万円余りの一般会計補正予算案を追加提案すると発表しました。国の経済対策を踏まえて物価高対応費用が盛りこまれています。（鈴木知事）「寒さの厳しい本道の冬を踏まえ、国の電気・都市ガス料金支援の対象外となるＬＰガスと特別高圧電力を利用する方々への料金支援を行う」道は１２日の道議会に、国の経済対策を踏まえて物価高対応費用を盛り込んだ総額２９億２０００万円余りの一般