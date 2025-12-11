『ネット流行語 100』2025年間大賞が発表され、5位に『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』がランクインした。【画像】「ネット流行語100」2025年ランキング100一覧第5位には、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品として放送された『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が選ばれた。本作は、歴代スーパー戦隊シリーズのレッドが登場する豪華キャスト構成や、”史上初の女性ブラック”といった斬新な設定などでも話題を呼んだ。本