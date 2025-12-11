東京地検特捜部長に就任した関口新太郎氏東京地検特捜部長に11日付で就任した関口新太郎氏（52）が同日、東京・霞が関で報道陣の取材に応じ「捜査の適正さを確保しつつ、証拠の収集と真相解明を徹底的に行う」と抱負を述べた。これまで5年6カ月在籍した特捜部について「複雑性の高い財政や経済事件を扱う専門家集団」とし「国民の目に触れていない事件の全体像を着実に明らかにしていく」と語った。自身の強みは「話しやすさ