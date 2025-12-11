海上自衛隊の隊歌「海をゆく」を斉唱する横須賀教育隊の修業生＝８月２６日、横須賀市御幸浜自衛官の俸給（基本給）や初任給の引き上げを盛り込んだ防衛省職員給与法改正案が１１日、衆院で可決された。立憲民主党など野党からも賛成を得ており参院での可決・成立は確実な情勢だ。全世代の自衛官の給与が過去最多となる。小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）は同日の衆院安全保障委員会で「危険を顧みず働く自衛隊はやせ我慢