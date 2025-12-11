陸自武山駐屯地＝横須賀市（資料写真）陸上自衛隊は１１日、東部方面混成団に所属する４０代の２等陸尉を停職３カ月の懲戒処分とした。陸自武山駐屯地（横須賀市）によると、２尉は２０２３年１０月９日、同駐屯地内で、部下隊員の背中付近に熱湯をかける暴行を加え、全治約２週間のけがを負わせた、としている。隊員の報告で発覚した。陸自の調べに対し、２尉は「悪ふざけだった。深く反省している」などと話しているという