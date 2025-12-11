Image: IRMO ほぼウェアラブルなロボット。どんなに強靭な肉体を持つアスリートでも、身体を酷使すれば疲れます。さらにムリがたたれば、どこかを痛めてダメージを追ってしまいかねません。今の時代は、その予防ができるテクノロジーが充実しています。私たちでも手が届くのが強化外骨格（エグゾスケルトン）がそれ。人間をロボットのようにするお助けデバイスです。アシストで膝を守るIRMO