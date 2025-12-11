モデル・アイドルの水瀬陽菜乃が、9日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。 【写真】手で隠そうにも溢れちゃう！水瀬陽菜乃、とにかくド迫力 同誌初登場となった今年9月22日発売号でのグラビアが大反響。今回も思いきり攻めた姿を見せつけている。バスタブの縁にまたがったカットでは、両手で隠そうにもあふれる“衝撃BODY”を発揮している。 水瀬は都内の名門女子校を経て、明治大学商学部卒業という