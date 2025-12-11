信州まつもと空港で定期便を運航するFDA＝フジドリームエアラインズの機体を使った沖縄・那覇空港と結ぶプログラムチャーター便。この冬、初めて就航し11日、沖縄からの観光客を出迎えました。午前10時半前。那覇空港を午前8時15分に出発した機体が信州まつもと空港に到着しました。Q.長野県の風は？沖縄からの観光客「冷たい。沖縄では半袖だったので。寒くてびっくりですけど、でもうれしい」到着ロビー