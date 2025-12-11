１２日の金曜ロードショー（後９時）は、ディズニーアニメの「ウィッシュ」（２０２３年）が登場。ディズニーの１００周年記念作品として製作された同作は、ヒロイン・アーシャの日本語版吹き替えを乃木坂４６の元メンバーで、現在はミュージカル女優として活躍する生田絵梨花、「ディズニー史上最強のヴィラン（悪役）」とも称されるマグニフィコ王を福山雅治が務めたことでも話題となった。物語の舞台は、魔法の国・ロサス。