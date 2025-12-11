巨人の山瀬慎之助捕手が１１日、井上温大投手とともに「アパホテル＆リゾート東京ベイ潮見」でファンミーティングに参加。約１２０人のファンと交流した。山瀬は今季、課題の打撃で成長し、２軍で打率３割２厘をマーク。１軍でプロ初打点も挙げたが、出場は１試合にとどまった。「悔しいシーズンにはなった」としつつも、「１年通して野球がすごく上手になったシーズンかなと思う。良い一年だった」と手応えも口にした。さら