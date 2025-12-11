元バレーボール女子日本代表のエース・木村沙織さんが手作りのキャラ弁を披露し、話題を呼んでいる。１１日までに自身のインスタグラムで「マリオのバランス難しいな〜焼きそば、エビフライ、ウインナーにブロッコリー、白ごはん！今回は好きなものだらけにしたからキノピオもどきのトマト&うずらの卵以外は完食」とつづり、手作りのキャラ弁を披露。続けて「母ちゃん的にはちょっとでも栄養栄養！と思って色々混ぜが