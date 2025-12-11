陸上自衛隊は１０日夜、福島県西郷村の白河布引山演習場で、「７０式地雷原爆破装置」から発射したロケット（重さ２３・５キロ、直径２０センチ、長さ７５センチ）が行方不明になったと発表した。ロケットは１１日に演習場外の林で発見された。誤って場外まで飛んだとみられる。けが人や物損被害は確認されていない。陸自によると、装置は地雷が埋設されている地域で用いる。ロケットが、複数の爆薬を取り付けたワイヤを引っ張