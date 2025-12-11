YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº«Ãî¥Ï¥¦¥¹101¹æ¼¼¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËª´Ý¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¼«Âð¤Ç¿ôÉ´É¤¤ÎÃî¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¤Ï¤º¤é¤ê¤È»ô°é¥±¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ó¡¢À¤³¦ºÇÂç¤È¤µ¤ì¤ë¥à¥«¥Ç¤ä¥¯¥â¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÉ´É¤¤Î¥´¥­¥Ö¥ê¤È¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹Æü¡¹¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÀ¸³è¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¡Ú¡¼¡¼±ÜÍ÷Ãí°Õ¡¼¡¼¡Û¿ôÉ´É¤¤Î¡ØÆù¿©¥´¥­¥Ö¥ê¡Ù¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥à¥«¥Ç¡¢¥¯¥â¡ÄËª´Ý¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ú¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ»ô¤¦Ãî¤¿¤ÁÃî¹¥¤­¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤Ã¤Æ