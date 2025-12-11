12月10日、妻夫木聡がInstagramを更新。自身が主演を務める日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）で共演した佐藤浩市との写真を公開した。【写真】佐藤浩市と抱擁を交わす『ロイヤルファミリー』オフSHOTを公開『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語で、12月14日の放送で最終回となる