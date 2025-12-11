庄内の海上では、１２日未明から朝にかけて、雪を伴った北西の強い風に注意・警戒してください。また、山形県では、１１日夜遅くにかけて、大気の非常に不安定な状態が続くため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］前線を伴った低気圧が北海道付近を東北東へ進んでいます。１１日夜には、低気圧が千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。前線の通過