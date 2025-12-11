2024年2月に福井県越前市内の駅で50代女性のスカートの中を撮影したとして福井県内の学校に勤める63歳の男が10日逮捕されました。性的姿態などの撮影の疑いで逮捕されたのは福井市に住む63歳の男です。警察によりますと、男は2024年2月に越前市内の駅でスマートフォンを利用し、面識のない50代女性のスカートの中を撮影した疑いが持たれています。福井県教育委員会によりますと、男は県内の学校で臨時的任用職員として働いていると