Ｊリーグの年間表彰「Ｊリーグアウォーズ」が１１日、横浜アリーナで行われ、守護神として鹿島の９季ぶり９度目の優勝に貢献した日本代表ＧＫ早川友基（２６）が最優秀選手賞（ＭＶＰ）を獲得した。ＧＫの受賞は２０１０年の元日本代表ＧＫ楢崎正剛氏（当時名古屋）以来、１５年ぶり２度目。早川と日本代表のエース・上田綺世（フェイエノールト）は鹿島の元同僚で同級生。公私ともに仲がよく、１０月の日本代表戦では、同時先