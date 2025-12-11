ラグビー・リーグワン２部のＮＥＣグリーンロケッツ東葛が、２０２５―２６シーズン終了後にＪＲ東日本へ譲渡されることが１１日、発表された。この日、ＮＥＣの森田隆之社長兼ＣＥＯとＪＲ東日本の喜㔟陽一社長、リーグワンの玉塚元一理事長が都内で会見。喜勢社長は「ラグビー界の発展に多大な実績を残し、歴史と伝統あるチーム。そのようなチームを来季から仲間として迎え入れられることは、非常にうれしく今からワクワ