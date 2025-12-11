元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が１１日、横浜市内で行われたＪリーグの年間表彰式「Ｊリーグアウォーズ」に登場した。１９９３年スタートしたＪリーグの初代王者はＶ川崎（現・東京Ｖ）。そのメンバーの一人として武田氏は、ラモス瑠偉氏、北澤豪氏、柱谷哲二氏、菊池新吉氏とともに壇上に上がった。武田氏は「呼んでいただきありがとうございます。鹿島さん優勝おめでとうございます」と語り、当時の状況をこう振り返った