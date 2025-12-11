プロバスケットボールリーグ・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークスは、10日のホームゲームで鹿児島レブナイズに勝利し、レギュラーシーズン60試合の約3分の1を終えた段階で早くも20勝目を達成した。B2西地区で首位を快走している港町のチームは、鹿児島戦では平日にもかかわらずホームのジーライオンアリーナ神戸に6千人以上の観衆を集め、ファン・ブースターとともに勝利の喜びを分かち合った。ストークスが今シーズンに喫した