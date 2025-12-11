ゲームは大好きなのに、多忙な日々のなかで“積みゲー”が溜まっている…そんな人も少なくないのでは。大作タイトルもいいけれど、短時間で一気にクリアまで辿り着けるコンパクトなゲームを集めました。自分で手を動かす体験が日常のなかの達成感に「僕自身、仕事後にボーッとYouTubeやSNSを眺める時間も結構好きではあるのですが、ゲームをするとちょっとした達成感を得られるのがいいですよね。実際に手を動かし、没入しながら新