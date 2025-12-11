お笑い芸人でゲームクリエイターとしても活動する野田クリスタル（マヂカルラブリー）が11日、都内で開催されたドラマシリーズ『フォールアウト』シーズン2のジャパンプレミアに登壇。来日した製作総指揮のジョナサン・ノーランに対し、「シーズン3があるのなら、スケジュールを空けさせていただいてもよろしいでしょうか」と、出演を直談判する一幕があった。【全身ショット】「ぜひ“ナイト役”を」カウボーイ風の衣装で登場し